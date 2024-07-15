Песни Высоцкого в пещере, театрах и у Демерджи: программа фестиваля «Высоцкий. Сквозь время...»

С 22 по 28 июля в Крыму состоится фестиваль «Высоцкий. Сквозь время. Крым. Севастополь». Для ценителей творчества легенды авторской музыки проведут концерты в Евпатории, Ялте, пещере Мраморная, Байдарской долине и рядом с Демерджи.