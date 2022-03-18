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В Красноярском крае полиция проверяет публикацию объявления о продаже 2-летнего ребенка

В Красноярском крае полиция проверяет публикацию объявления о продаже 2-летнего ребенка

Объявление в социальных сетях разместила 13-летняя девушка из неблагополучной семьи.Полиция начала проверку после публикации в социальных сетях объявления о продаже двухлетнего ребенка, сообщает корреспондент The Moscow Post в Красноярском крае.

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