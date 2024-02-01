Москва предлагает усовершенствовать требования по пожарной безопасности социальных зданий

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы подготовил и направил в МЧС России свои предложения по оптимизации требований к объектам социальных учреждений в части касающейся систем противопожарной защиты.
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