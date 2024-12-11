Роспотребнадзор решил остановить торговлю аромаингаляторами

Роспотребнадзор намерен запретить продажу аромаингаляторов для носа из-за выявленных нарушений. Как сообщает Интерфакс, ведомство обнаружило несоответствия в декларациях на товары, которые были проданы на маркетплейсах.
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