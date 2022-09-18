Sina: российские «Триумфы» стали наилучшей системой ПВО в мире

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» по праву считаются лучшими в мире, сообщает Sina. Аналитики китайского издания отметили, что превосходство над конкурентами «Триумфам» обеспечивают высокие показатели дальности обнаружения и поражения.