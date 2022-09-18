Народные Новости

776 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ксюша Кирьязис
    Признать и...выслать за сто первый километр, как раньше делали. Вполне разумно. А оттуда пусть вещает, что хочет....Юрист Сорвачев пр...
  • Николаевна
    🤦‍♀️Жигалова высмеяла...
  • Василий Коликов
    Вот и зря, честное слово!Пушилин исключил ...

Sina: российские «Триумфы» стали наилучшей системой ПВО в мире

Sina: российские «Триумфы» стали наилучшей системой ПВО в мире

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» по праву считаются лучшими в мире, сообщает Sina. Аналитики китайского издания отметили, что превосходство над конкурентами «Триумфам» обеспечивают высокие показатели дальности обнаружения и поражения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх