Львовский журналист Остап Дроздов потребовал, в случае возврата Крыма Украине, депортировать симпатизирующих Москве крымчан через Керченский мостТо, что это очередной подтверждение фашистской сущности необандеровцев, повторяться даже и не стоит.
Львовский журналист Остап Дроздов потребовал, в случае возврата Крыма Украине, депортировать симпатизирующих Москве крымчан через Керченский мостТо, что это очередной подтверждение фашистской сущности необандеровцев, повторяться даже и не стоит.
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