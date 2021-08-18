Медвежий угол

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И тут Остапа понесло

И тут Остапа понесло

Львовский журналист Остап Дроздов потребовал, в случае возврата Крыма Украине, депортировать симпатизирующих Москве крымчан через Керченский мостТо, что это очередной подтверждение фашистской сущности необандеровцев, повторяться даже и не стоит.

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