Как жить и побеждать в апартеиде? Делягин ответил на вопросы своих избирателей

Доктор экономических наук и по совместительству депутат Госдумы Михаил Делягин рассказывает, о чем надо писать запросы в Генпрокуратуру, что такое Пандемическое соглашение, как защищать свои права и как РЖД нарушает… Ссылка на первоисточник .