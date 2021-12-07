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Как жить и побеждать в апартеиде? Делягин ответил на вопросы своих избирателей

Как жить и побеждать в апартеиде? Делягин ответил на вопросы своих избирателей

Доктор экономических наук и по совместительству депутат Госдумы Михаил Делягин рассказывает, о чем надо писать запросы в Генпрокуратуру, что такое Пандемическое соглашение, как защищать свои права и как РЖД нарушает… Ссылка на первоисточник .

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