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Царьград

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Ольга Шуппо предупредила об опасностях народных средств лечения

Ольга Шуппо предупредила об опасностях народных средств лечения

Врач Ольга Шуппо из Grand Clinic рассказала о пользе и опасности народных средств в лечении. Чай с мёдом и полоскания уменьшают симптомы, однако чеснок, ингаляции и горячие ванны могут причинить вред.

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