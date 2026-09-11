Ольга Шуппо предупредила об опасностях народных средств лечения

Врач Ольга Шуппо из Grand Clinic рассказала о пользе и опасности народных средств в лечении. Чай с мёдом и полоскания уменьшают симптомы, однако чеснок, ингаляции и горячие ванны могут причинить вред.
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