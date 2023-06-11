В Минпромторге РФ подтвердили покушение на Дениса Мантурова

В Минпромторге РФ подтвердили РИА Новости визит вице-премьера РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в Херсонскую область и его пребывание на месте, по которому через несколько минут после его отъезда был нанесен ракетный удар.
В Минпромторге РФ подтвердили РИА Новости визит вице-премьера РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в Херсонскую область и его пребывание на месте, по которому через несколько минут после его отъезда был нанесен ракетный удар.
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