Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Минпромторге РФ подтвердили покушение на Дениса Мантурова

В Минпромторге РФ подтвердили РИА Новости визит вице-премьера РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в Херсонскую область и его пребывание на месте, по которому через несколько минут после его отъезда был нанесен ракетный удар.

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