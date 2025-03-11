Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Маск шокирован отказом ЦИК Румынии в участии Джорджеску в выборах

Маск шокирован отказом ЦИК Румынии в участии Джорджеску в выборах

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск с негодованием отреагировал на решение ЦИК Румынии отказатся регистрировать в качестве кандидата в президенты Кэлина Джорджеску.

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