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Торжество беспредела: в Украине раскольническая партия штурмом взяла под свой контроль православный храм Рождества Богородицы

Торжество беспредела: в Украине раскольническая партия штурмом взяла под свой контроль православный храм Рождества Богородицы

Торжество беспредела: в Украине раскольническая партия штурмом взяла под свой контроль православный храм Рождества Богородицы Ольга БезродняяВ городе Заставна сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы, который принадлежит Украинской православной церкви (УПЦ).

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