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Царьград

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Западные лидеры готовятся к пересмотру отношений с Россией: мнение эксперта

Западные лидеры готовятся к пересмотру отношений с Россией: мнение эксперта

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что западные лидеры ищут способы сохранить авторитет при изменении отношений с Россией.

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