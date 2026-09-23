Конец удушающих объятий: Россия не вернётся к постсоветской модели отношений с Европой

На дистанции — новая внешняя политика в отношении Запада в условиях «холодной воны-2» Юрий Енцов Фото: Сергей Булкин/ТАСС Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия больше не вернётся к тем странным отношениям с Европой, которые были после распада СССР.