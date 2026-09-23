БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Конец удушающих объятий: Россия не вернётся к постсоветской модели отношений с Европой

Конец удушающих объятий: Россия не вернётся к постсоветской модели отношений с Европой

На дистанции — новая внешняя политика в отношении Запада в условиях «холодной воны-2» Юрий Енцов Фото: Сергей Булкин/ТАСС Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия больше не вернётся к тем странным отношениям с Европой, которые были после распада СССР.

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Taurus Zmei

За 1000 лет власти всё никак не поймут, что с западом не может быть дружбы, и хватит слюни пускать, что всё вернётся как прежде. Если как прежде, то хотя бы как в СССР