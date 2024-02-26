На трассе в Тамбовской области столкнулись два грузовика: есть жертвы

В Тамбовской области столкнулись два грузовика. Авария произошла на трассе Р-22 "Каспий". По предварительной информации, водитель автомобиля JAC по неустановленной причине врезался в попутную "дорожную" машину "КамАЗ".
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