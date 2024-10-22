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Школьницу из ЯНАО, пожертвовавшую косу бойцам СВО, наградили медалью. Фото

Школьницу из ЯНАО, пожертвовавшую косу бойцам СВО, наградили медалью. Фото

Школьницу из Губкинского (ЯНАО) Радмилу Шаймарданову наградили медалью «За содействие СВО». Накануне 23 февраля она продала свою косу и пожертвовала вырученные средства для помощи бойцам спецоперации, сообщил мэр города Андрей Бандурко.

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