Более 1 500 самозанятых из Нижегородской области приняли участие в проекте «Займись делом!»

Более 1 500 самозанятых из Нижегородской области приняли участие в обучающей программе для самозанятых «Займись делом!», которую реализует региональный центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».