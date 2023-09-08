Да запретите уже хиджабы наконец!

Пусть у себя на родине носят эти хиджабы... у нас в России свои традиции и своя одежда и головные уборы....

Элина Морозова

Надо ввести закон, как во франции. А за нарушение штрафовать и наказывать. А еще лучше сделать как в Турции когда то сделал Ататюрк. Издал указ, что все проститутки обязаны носить хиджаб. Нам следующий день все женщины сняли хиджаб.))