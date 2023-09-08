Случай в трамвае. Сидит семейство с дочкой-почемучкой. Тут заходит женщина в хиджабе, и малышка выдает:— Папа, а почему это привидение черное? Такие разве бывают?У меня тут казус вышел.
Да запретите уже хиджабы наконец!
Комментарии
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Samarium
Пусть у себя на родине носят эти хиджабы... у нас в России свои традиции и своя одежда и головные уборы....
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1 д.
Элина Морозова
Надо ввести закон, как во франции. А за нарушение штрафовать и наказывать. А еще лучше сделать как в Турции когда то сделал Ататюрк. Издал указ, что все проститутки обязаны носить хиджаб. Нам следующий день все женщины сняли хиджаб.))
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1 д.
Майя Maja
Пусть носят шелковые платочки правильно завязанные. На этом все.
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15 час.
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