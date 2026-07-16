Демократическая Республика Конго: По меньшей мере 10 человек были убиты после того, как Союзные демократические силы (АДС) атаковали кварталы Макукулу и Малипизо в коммуне Мангина, территория Бени в провинции Северное Киву, в ночь с 15 на 16 июля.