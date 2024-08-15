София Цой У Софии 2-я степень потери слуха. Девочка воспринимает речь только на расстоянии до 3 метров.
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София Цой У Софии 2-я степень потери слуха. Девочка воспринимает речь только на расстоянии до 3 метров.