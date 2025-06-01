О проведении дня открытых дверей.

Могилевское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 2 июня 2025 года объявляет днем ´открытых дверей´ для индивидуальных предпринимателей.
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