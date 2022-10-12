Боррель признал невыполнение НАТО части обещаний перед РФ

Североатлантический альянс действительно мог не выполнить некоторых обещаний перед Россией. Однако это не может оправдать действия РФ на Украине, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Североатлантический альянс действительно мог не выполнить некоторых обещаний перед Россией. Однако это не может оправдать действия РФ на Украине, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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