OSW: Боевики Сырского теперь мчатся умирать на квадриках — так можно быстрее сдохнуть

Изгнанию ВСУ из-под Суджи мешает холмистый рельеф, но наши могут зайти от Сум Константин Ольшанский Фото: Александр Полегенько/ТАСС Американский Институт изучения войны (ISW) подсчитал, что площадь боевых действий на границе Белгородской и Сумской областей составляет около 17 кв.