В Белом доме ответили на идею Путина ввести на Украине внешнее управление

Это нужно для проведения выборов и формирования «дееспособного правительства», считает президент РоссииГосударственное управление на Украине определяется её Конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности США в комментарии агентству Reuters (его имя агентство не раскрывает).
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