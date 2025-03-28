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Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Он еще министр? Теперь понятны все безобразия.Министр просвещен...
  • Владимир Донькин
    Чтоб делать подобные заявления не мешало бы министру спустится на землю и побывать в школах, пообщаться и поговорить ...Министр просвещен...
  • Eduard
    Диктатура? Да все подчиняюся комуто.Но хуже бардака как в Европе,причемэто тот же диктат ,но чиновников-извращенцев п...Лукашенко на свое...

В Белом доме ответили на идею Путина ввести на Украине внешнее управление

В Белом доме ответили на идею Путина ввести на Украине внешнее управление

Это нужно для проведения выборов и формирования «дееспособного правительства», считает президент РоссииГосударственное управление на Украине определяется её Конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности США в комментарии агентству Reuters (его имя агентство не раскрывает).

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