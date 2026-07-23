AliExpress: самые востребованные смартфоны в России первой половины 2026 года

Заметно увеличился интерес к флагманским моделям и смартфонам предыдущих поколений, которые подешевели после выхода новинок Во втором квартале 2026 года продажи смартфонов на платформе AliExpress СНГ в количественном выражении выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.