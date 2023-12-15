В Петербурге откроется юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете»

В Санкт-Петербурге откроется юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете». Выставка откроется в Государственной театральной библиотеке и приурочена к 50-летию артиста и 10-летию его пребывания на посту ректора Академии русского балета имени Вагановой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии