В Петербурге откроется юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете»

В Санкт-Петербурге откроется юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете». Выставка откроется в Государственной театральной библиотеке и приурочена к 50-летию артиста и 10-летию его пребывания на посту ректора Академии русского балета имени Вагановой.