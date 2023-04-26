«Шеффилд Юнайтед» вышел в АПЛ

В 44-м туре Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0. Команда тренера Пола Хекингботтома занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 85 очков, и уступает лишь «Бернли», который ранее уже поднялся в Премьер-лигу.
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