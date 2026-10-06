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Верховный суд оправдал водителя, лишенного прав за магнитные рамки на номерах

Верховный суд оправдал водителя, лишенного прав за магнитные рамки на номерах

Верховный суд России отменил наказание водителю из Новокузнецка, которого на год лишили прав из-за магнитных рамок для крепления государственных номеров, сообщает Life.

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