Верховный суд оправдал водителя, лишенного прав за магнитные рамки на номерах

Верховный суд России отменил наказание водителю из Новокузнецка, которого на год лишили прав из-за магнитных рамок для крепления государственных номеров, сообщает Life.
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