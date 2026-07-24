Путин ознакомился с производством отечественных МС-21 в Иркутске

Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Яковлев», входящего в Объединенную авиационную корпорацию «Ростеха», и ознакомился с производством отечественных самолетов МС-21.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии