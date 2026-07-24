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Татар-информ

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Путин ознакомился с производством отечественных МС-21 в Иркутске

Путин ознакомился с производством отечественных МС-21 в Иркутске

Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Яковлев», входящего в Объединенную авиационную корпорацию «Ростеха», и ознакомился с производством отечественных самолетов МС-21.

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