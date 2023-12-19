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    Даже если проводить предварительные переговоры, надо жестко поставить вопрос привлечения к трибуналу всей верхушки и ...Прогноз CNN: Уже ...
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Прогноз CNN: Уже к лету Киеву придется капитулировать. Что дальше?

Прогноз CNN: Уже к лету Киеву придется капитулировать. Что дальше?

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вы статьи не поняли?? Россия трубет передать в зону её влияния ВСЕ СТРАНЫ БЫВШЕГО ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА. ВСЕ! А Вы пугаете выходом к Польше)) Смешно.
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9 час.
Natalija Osminina
Что-то сегодня все автора постов меня смешат))) Какая разница, кто что расписал в бюджете. У США уже бюджет за 2023 год отдал концы необходимостью в иностранных заимствованиях. Как и собственно бюджет ЕС, что случилось тоже впервые.  Никто никого кусать не собирается.  Потому что  никакой загнанной в угол крысы нет.  На Украине, Европе и России мир для США вовсе не заканчивается. Откуда такое преувеличение  роли Европы ? Для США- это нищеброды,  которых они высосали. Для США - самый главный куш- это Китайские рынки. Вывести США из НАТО еще собирался Трамп в первую каденцию и собирается это сделать сейчас.  И ясно сказал: &quot;Я не буду защищать Европу&quot;. И никаких провокаций у Польши тоже не будет. Потому что  Польша кусалась  приказами Лондона. Сейчас с приходом Туска власть  Лондона сменилась на власть США.
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8 час.
Валентин Щербаков
Даже если проводить предварительные переговоры, надо жестко поставить вопрос привлечения к трибуналу всей верхушки и потенциальных убийц мирного населения хохлотварей, полная капитуляция и контрибуции для восстановления всех разрушенных территорий ЛДНР и всех других областей со стороны всей гейропы, кто поставлял боеприпасы, технику и наёмников против РОССИИ. Так что пусть гейропа вместе с пиндосами готовят бабки для восстановления разрушенных территорий везде, где стреляли их ракетами и снарядами по нашей земле....
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1 час.

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