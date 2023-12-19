Прогноз CNN: Уже к лету Киеву придется капитулировать. Что дальше?

Natalija Osminina

Что-то сегодня все автора постов меня смешат))) Какая разница, кто что расписал в бюджете. У США уже бюджет за 2023 год отдал концы необходимостью в иностранных заимствованиях. Как и собственно бюджет ЕС, что случилось тоже впервые. Никто никого кусать не собирается. Потому что никакой загнанной в угол крысы нет. На Украине, Европе и России мир для США вовсе не заканчивается. Откуда такое преувеличение роли Европы ? Для США- это нищеброды, которых они высосали. Для США - самый главный куш- это Китайские рынки. Вывести США из НАТО еще собирался Трамп в первую каденцию и собирается это сделать сейчас. И ясно сказал: "Я не буду защищать Европу". И никаких провокаций у Польши тоже не будет. Потому что Польша кусалась приказами Лондона. Сейчас с приходом Туска власть Лондона сменилась на власть США.