Грядки после лука и чеснока никогда не пустуют: засеиваю их этим и диву даюсь — нет ни сорняков, ни вредителей Юлия ЧелкановаПосле уборки лука и чеснока многие садоводы сталкиваются с вопросом, что делать с освободившимися грядками.
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