Грядки после лука и чеснока никогда не пустуют: засеиваю их этим и диву даюсь — нет ни сорняков, ни вредителей Юлия ЧелкановаПосле уборки лука и чеснока многие садоводы сталкиваются с вопросом, что делать с освободившимися грядками.