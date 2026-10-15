«Дух выветрился»: Лавров заявил об откате Запада от договоренностей в Анкоридже Глава МИД России Сергей Лавров заявил об откате Запада от договоренностей в Анкоридже, которые были в прошлом году достигнуты в ходе переговоров российского и американского президентов.