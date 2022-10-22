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Карло Анчелотти: «Этот «Реал» не создает мне проблем. Одна из лучших команд, если не лучшая, в моей карьере»

Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Севильей» (3:1) в матче Ла Лиги. – Команда в порядке, когда те, кто играет меньше, выходят на поле и делают все очень хорошо.

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