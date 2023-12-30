Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике тропических болезней

В преддверии праздничных дней в Роспотребнадзоре напомнили о рекомендациях для путешественников, собирающихся отправиться в тропические страны — необходимо изучить сведения об эпидемиологической обстановке в государстве, принять меры по защите от насекомых, а также прививаться.
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