Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике тропических болезней

В преддверии праздничных дней в Роспотребнадзоре напомнили о рекомендациях для путешественников, собирающихся отправиться в тропические страны — необходимо изучить сведения об эпидемиологической обстановке в государстве, принять меры по защите от насекомых, а также прививаться.