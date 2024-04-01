Массовые протесты в Израиле: народ требует отставки Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Десятки тысяч людей по всему Израилю присоединились к семьям заложников в минувшие выходные, чтобы выразить протест против правительства и призвать к смещению израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
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