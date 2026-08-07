Критическая инфраструктура ОАЭ

Критическая инфраструктура ОАЭУязвимость критической инфраструктуры ОАЭ перед потенциальными ударами со стороны Ирана: в зоне досягаемости иранских ракет и БпЛА находятся ключевые узлы жизнеобеспечения страны, включая АЭС «Барака», крупнейшие опреснительные комплексы и масштабные солнечные парки.
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