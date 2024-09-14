Legalbet: Кривцов вместе основой "Краснодара" готовится к матчу с "Ростовом"

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов готовится с первой командой к матчу Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", несмотря на слухи о том, что он был переведен в дубль из-за того, что не согласовал с клубом интервью.
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