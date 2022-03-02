Закон и Порядок

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Процесс распада Украины, как государства, теперь уже необратим -будет ФРУ

Процесс распада Украины, как государства, теперь уже необратим -будет ФРУ

Это началось сразу после государственного переворота в 2014 году, когда на майдане в Киеве западные мастера заплечных оранжевых дел заставили тупых хохлов скакать и кричать про москаляку и гиляку, а сами в это время взяли полную власть в стране.

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