РОСНАНО запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей.

© t.me В Мордовии запустили первый в России завод гибких солнечных модулей, соощают в своем телеграмм канале РОСНАНО Группа «РОСНАНО» и Правительство Республики Мордовия открыли инновационное производство гибких фотоэлектрических панелей по передовой технологии CIGS (вакуумное напыление селенида индия, галлия и меди).