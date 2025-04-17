Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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РОСНАНО запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей.

РОСНАНО запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей.

© t.me В Мордовии запустили первый в России завод гибких солнечных модулей, соощают в своем телеграмм канале РОСНАНО Группа «РОСНАНО» и Правительство Республики Мордовия открыли инновационное производство гибких фотоэлектрических панелей по передовой технологии CIGS (вакуумное напыление селенида индия, галлия и меди).

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