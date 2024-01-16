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Экс-советник Кучмы Соскин: соседи Украины объявили ей полную блокаду

Экс-советник Кучмы Соскин: соседи Украины объявили ей полную блокаду

Эк-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина не может продолжать вести боевые действия, соседние же государства объявили ей полную "блокаду", что делает абсолютно нереализуемой продвигаемую нынешним главой государства Владимиром Зеленским "формулу мира".

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