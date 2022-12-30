Пловцы из Куркина победили на Первенстве школы олимпийского резерва

Плавание. Фото:. Е.Самарин, пресс-служба мэра и Правительства МосквыУченики школы №2005 под руководством тренера Светланы Кузьменко достойно выступили на первенстве по плаванию Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Восток».