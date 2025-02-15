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Царьград

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Вытащил из машины родителей и увёл с собой: В Екатеринбурге задержали похитителя 15-летней немой девушки

Вытащил из машины родителей и увёл с собой: В Екатеринбурге задержали похитителя 15-летней немой девушки

Дикая история произошла в Екатеринбурге: местный житель похитил из машины родителей девочку, которая не могла позвать на помощь.

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