Власти Литвы признали угрозой нацбезопасности страны более 250 россиян

Более 1 тыс. граждан России и Белоруссии, которые обратились к властям Литвы по вопросам вида на жительство (ВНЖ) или национальной визы, получили отказ, поскольку государство признало их лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности.
Более 1 тыс. граждан России и Белоруссии, которые обратились к властям Литвы по вопросам вида на жительство (ВНЖ) или национальной визы, получили отказ, поскольку государство признало их лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности.
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