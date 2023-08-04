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Власти Литвы признали угрозой нацбезопасности страны более 250 россиян

Власти Литвы признали угрозой нацбезопасности страны более 250 россиян

Более 1 тыс. граждан России и Белоруссии, которые обратились к властям Литвы по вопросам вида на жительство (ВНЖ) или национальной визы, получили отказ, поскольку государство признало их лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности.

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