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36 очков, 11 подборов и 6 передач Кайла Кузмы помогли «Уизардс» обыграть «Мэверикс»

36 очков, 11 подборов и 6 передач Кайла Кузмы помогли «Уизардс» обыграть «Мэверикс»

«Вашингтон» в четверг, несмотря на отсутствие Брэдли Била и Кристапса Порзингиса, нанес поражение «Далласу» – 113:105.

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