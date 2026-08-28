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Донецкая группа новостей

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Денис Пушилин посетил съемки исторического сериала «Порода» в кинопарке «Москино»

Денис Пушилин посетил съемки исторического сериала «Порода» в кинопарке «Москино»

Денис Пушилин посетил съемки исторического сериала «Порода» в кинопарке «Москино» Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, зампредом Правительства РФ Татьяной Голиковой и сенатором Александром Волошиным Глава ДНР побывал на съемочной площадке картины о шахтерской династии Донбасса (1918–2014 гг.

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