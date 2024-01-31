Точное расписание мощных магнитных бурь в феврале 2024 Алёна ЮрьеваФевраль 2024 года обещает стать периодом, который проверит на стойкость здоровье многих людей, особенно тех, кто подвержен воздействию магнитных бурь.
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