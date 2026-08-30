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Царьград

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Прокуратура завершила дело банды, похитившей 500 тыс. руб. в Шереметьево

Прокуратура завершила дело банды, похитившей 500 тыс. руб. в Шереметьево

Следователи завершили дело о банде под руководством Алексея Кабочкина, похитившей более 500 тыс. рублей у участников СВО в аэропорту "Шереметьево".

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