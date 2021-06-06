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Американское издание The Hill: несдержанность Байдена «может привести к катастрофе» на встрече с Путиным

Американское издание The Hill: несдержанность Байдена «может привести к катастрофе» на встрече с Путиным

Несдержанность президента Соединенных Штатов Джо Байдена «может привести к катастрофе» на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться в Швейцарии в текущем месяце.

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