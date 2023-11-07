Священник-блогер Островский на форуме "Тула Православная": Чтобы решить проблему демографии, нужно на первое место вернуть веру

В рамках XIII ежегодной региональной книжной выставки-ярмарки "Тула Православная" состоялась встреча с миссионером, блогером, проповедником, настоятелем Георгиевского храма поселка Нахабино Московской области иереем Павлом Островским.
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