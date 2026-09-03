Церковь объяснила запрет на брак двух братьев с двумя сестрами

Русская православная церковь не разрешает заключать церковный брак, если двое братьев хотят жениться на двух сёстрах из одной семьи.
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