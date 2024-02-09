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Овечкин ткнул клюшкой американца Ткачука во время матча НХЛ с "Флоридой"

Овечкин ткнул клюшкой американца Ткачука во время матча НХЛ с "Флоридой"

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и американский нападающий "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачук обменялись тычками клюшкой в одном из игровых эпизодов матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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